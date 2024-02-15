Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Kayserispor, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'saha olayları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol federasyonu disiplin sevklerini açıkladı. Kayserispor’un PFDK’ya sevk edilmesi ile ilgili olarak, “Kayserispor Kulübü’nün 12.02.2024 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki“ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.