Kayserispor – Samsunspor maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor, Süper Ligin 17’nci haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Samsunspor ile karşılaşacak. Bu maçın biletlerinin satışa çıktığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuzun Süper Lig 2024-2025 Sezonu 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Samsunspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te Passolig tarafından satışa sunulacaktır. PFDK'nın almış olduğu karar gereği; Galatasaray müsabakasında Kuzey Alt B - C - D Blokta yer alan taraftarlarımızın Samsunspor maçına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Ev sahibi takım biletleri, Samsunspor logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Samsunspor logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Batı Balkon: 238 TL,

Batı Alt: 238 TL,

Batı Üst: 238 TL,

Doğu Alt: 238 TL,

Doğu Üst: 138 TL,

Kuzey Üst: 138 TL,

Güney Alt: 138 TL,

Misafir Tribünü: 175 TL.