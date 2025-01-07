Ulu çınarların hatıraları kara kalemle resmedildi

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Ulu Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler’ konulu sergi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ulunan Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide ulu çınarların kara kelemle resmedilen hatıraları yer aldı.



Serginin açılış törenine katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, "Gerçekten de ulu çınarlarımız bizim değerlerimiz. Onları kaybettiğimizde biz onların acısını yüreğimizde taşıyoruz ve onların çocuklarımıza olsun, torunlarımıza olsun. Anlattıkları hikayelerle gösterdikleri deneyimlerle verdikleri hayat dersi hiçbir yerde alamayacakları dersler bu açıdan da baktığımızda böyle bir büyükşehir belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlemesi gençlerimizle ulu çınarlarımızı birleştirmesi çok önem arz ediyor" diye konuştu.



Kültürel değerlerin aktarılmasında ulu çınarların rolünün önemini vurgulayan Okul Öğretmeni Fuat Aydın, "Öncelikle gençlerimiz ulu çınarlarımızla buluşarak, onların kıymetli anılarını dinlediler. Daha sonra bu anıları derleyerek sanatla buluşturup kara kalem çalışmalarıyla resmettiler. Inşallah burada attığımız bu adım daha geniş kitlelere yayılacak ve toplumumuzda daha güçlü bağların kurulmasına vesile olacaktır. Bizler kültürel değerlerimizin korunması ve aktarılmasında, büyüklerimizin üstlendiği rolü asla unutmayacağız. Unutanlara da fırsat vermeyeceğiz. Hayat tecrübeleriyle gençler için adeta bir hazine olan büyüklerimiz, geçmişin tanıkları ve Geleceğin ilham kaynaklarıdır. Her zaman bunun bilincinde olacağız" şeklinde konuştu.



Hatırası sergilenen ulu çınar Nuh Demirtaş ise, ”Geçmişimizi dinleyerek bizlerden ilham alınması, bizim yaşadığımız o eski günlere bir köprü kurulması gerçekten bizler için çok anlamlı. Yılların hatıralarını, yaşanmışlıklarını gençlerimizle paylaşmak ve onları bu anıları böylesine güzel eserlerle ölümsüzleştirdiğini görmek çok özel bir duygu. Burada her bir anıda bu ülkenin geleceği olan gençlere, geçmişin emanetçileri ve geleceğin rehberi olarak örnek olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.