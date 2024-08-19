Kayserispor, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı

Kayserispor, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu kararı aldı. Sarı kırmızılı kulüpte, 8 Eylül Pazar günü genel kurul toplanacak.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapacak. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 8 Eylül Pazar günü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 15 Eylül’e ertelenecek olan genel kurulda mevcut başkan Ali Çamlı’nın görevi bırakması bekleniyor.

Kayserispor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü Derneği’nin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08/09/2024 tarihinde saat 11.00’de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi salonunda yapılacaktır. Birinci toplantıda toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde 2. toplantı 15/09/2024 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile ilan edilir" ifadelerine yer verildi.