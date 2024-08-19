Kocasinan'ın Evde Bakım Hizmeti yüzleri güldürüyor

Kocasinan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yatağa bağımlı hastalara evlerinde düzenli olarak ziyaretler yapılarak, kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Yaptığı örnek çalışmalarıyla vatandaşların hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Dualarıyla her zaman güç aldığım hemşehrilerimin her şartta yanındayız” dedi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen projeleri hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler ürettiklerini belirtti. Özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, son olarak hayata geçirilen ’Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri Projesi’ ile yine gönüllere dokunduklarına dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Allah, şifa versin. Yatağa bağımlı kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç de olabilir yaşlı da olabilir, bu hizmeti sunuyoruz. Bu konu sağlık açısından son derece önemli ve değerlidir. Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte konuyla ilgili sağlık çalışanlarıyla hastanın refakatçisi gözetiminde bu hizmet veriliyor. İlçe genelinde şimdiye kadar 72 hasta olmak üzere toplam 270 hizmet verildi. Allah, herkese sağlık ve sıhhat versin."

Birçok projeye öncülük ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve yüzlerini gülümsetmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda ‘Dost Eli’ dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7’den 70’e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 225 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir” ifadelerini kullandı. Hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yürekleri etkileyen Başkan Çolakbayrakdar; "Örnek yatırımlarımızla Kocasinan’ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. Projeden faydalanan hastalar ve hasta yakınları ise; “Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Hizmet evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yatağa bağımlı hastalara evlerinde düzenli olarak ziyaretler yapılarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, yatağa bağımlı hastaların düzenli temel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşlar, belediyenin Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanmak için 0352 222 70 00 numaralı hattı arayarak başvuru yapabilir veya belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvurarak destek talep edebilir. Kişisel hijyen taleplerini karşılayamayan özel ihtiyaçlı vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri amacıyla hayata geçirilen evde bakım hizmetleri projesiyle vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.