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Kayserispor - Sivasspor maçını Turgut Doman yönetecek

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Turgut Doman'ı atadı.

Kayserispor - Sivasspor maçını Turgut Doman yönetecek
Kayseri GündemEditör

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Turgut Doman’ı atadı.

Süper Lig 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, haftanın Anadolu derbisi olan Kayserispor - Sivasspor maçına Turgut Doman’ı görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Sivasspor maçında Eskişehir Bölgesi Süper Lig hakemi Turgut Doman’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Mehmet Akıncık yapacak.

Maçın 4. hakemi olarak Muhammet Ali Metoğlu görevlendirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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