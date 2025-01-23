Kayserispor, taktik ağırlıklı çalıştı
Süper Ligin 21'nci haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, taktik ağırlıklı çalıştı.
Süper Lig’de 4 maçtır kazanamayan Kayserispor, Cumartesi günü Anadolu derbisinde Sivasspor ile karşılaşacak. İki haftadır bu maça hazırlanan sarı kırmızılılar bugün taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yarın ter idmanı yapacak olan Kayserispor daha sonra Sivas’a hareket edecek.