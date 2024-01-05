Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı
Süper Ligin 19'uncu haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor bugün ki idmanda taktik ağırlıklı çalıştı.
- 05.01.2024 19:16
- Güncelleme: 05.01.2024 19:16
Pazar günü sahasında Sivasspor ile karşılaşan Kayserispor günü tek idmanla tamamladı. Sarı kırmızılı futbolcular teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmana milli takımda olan Mane, Jeanvier ve Hosseini katılmadı.
1ha
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