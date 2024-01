Pazar tezgahındaki zeytinler rengiyle dikkat çekiyor

Kayseri’nin Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe pazarı tezgahlarındaki mor ve pembe zeytinler renkleriyle dikkat çekiyor. Bu zeytinleri görenler boyanmış sanıyor fakat tamamen doğal olarak şalgam ve pancarla renkleniyor. Mor ve pembe zeytinin kilosunun 150 liraya satıldığını belirten Pazar Esnafı Nurettin Sarıkaya, “Şu anda tezgahımızda 10 çeşit zeytin var. Yeşil zeytin, ızgara zeytin, siyah zeytin, al yanak zeytin, çekirdeksiz zeytin, biberli zeytin, pembe zeytin ve mor zeytin olmak üzere. Mor zeytin pancar suyuyla yapılıyor. Pembe zeytinde şalgam suyuyla rengini alıyor. Kesinlikle boya değil. Çocukların ilgisini çeken bir zeytin. Bu senenin mahsulü. Şu an rağbet yok ama tutulacak. Birde şalgam zeytinimiz var. Buda çocukların sevdiği bir zeytin. Her sene farklı şeyler çıkıyor. Şalgamlı (pembe) ve pancarlı (mor) zeytinler ilk çıktığında 100 liraydı fiyatı ama şu an da asgari ücretin artmasından dolayı 150 liraya çıktı. Tezgahta en uygun zeytinimizde 100 lira. Fiyatı en yüksek zeytinde 200 lira” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ DAHA ÇOK ÇEKİYOR’

Pembe ve mor zeytinlerin çocukların daha çok ilgisini çektiğini dile getiren Esnaf Sarıkaya, “Şalgamlı ve pancarlı zeytinler çocukların ilgisini daha çok çekiyor. Merak edip alanlar çok fakat istediğimiz gibi satış yapamıyoruz. Diğer zeytinlere göre fiyatı biraz yüksek. Fiyatı yüksek olduğu için vatandaş az almak zorunda kalıyor. Piyasada ucuz bir şey kalmadı. Müşteride bu fiyatlara alışıyor. Asgari ücret arttıktan sonra daha da yükselecek. Marketlere göre 100-50 lira daha aşağıda ürün satıyoruz” diye konuştu.