Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladın

Teknik direktör Recep Uçar ile yolları ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile prensipte anlaşmıştı. Kayseri’ye gelen Burak Yılmaz tesise geçmişti. Genç teknik direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Burak Yılmaz. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Mondihome Kayserispor Kulübü” ifadelerine yer verildi.