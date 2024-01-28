Tomarza Kaymakamlığına Buzkaya, Pınarbaşı Kaymakamlığına Bolat atandı
T.C. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Tomarza Kaymakamlığı'na Ali Buzkaya, Pınarbaşı Kaymakamlığına Mesut Bolat atandı.
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Tomarza Kaymakamlığı’na Ali Buzkaya, Pınarbaşı Kaymakamlığına Mesut Bolat atandı.
Öte yandan İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ise Kars Vali Yardımcılığına getirildi.
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