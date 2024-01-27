Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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