Kayserispor Teknik direktör Recep Uçar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor’da yeni Teknik Direktör Recep Uçar’ın imza töreni yapıldı. İmza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, Kayserispor’un yeni teknik direktörü Recep Uçar, Sportif Direktör Murat Duman ve Takım Menajeri Yunus Akbulut, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve basın mensupları katıldı.

Kayserispor’un her şeyden önce şehrin takımı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Değerli Recep hocam Kayserimize hoş geldiniz. Kulübümüz bir kara vermiş, gereken çalışmaları yapmışlar. Elbette Kayserimiz bizim için önemli. Kayserispor bizim için vazgeçilmez bir marka değerimiz. Her şeyden önce bir şehir takımı. Şehrimiz artısıyla eksisiyle sahip çıkmasını bilir. Taraftarıyla yanında yer alır. Sevincini paylaşır, sıkıntısına da yardımcı olur. Nu şehir değerlerine sahip çıkan bir şehir. Kayserispor bizim olmazsa olmazımız. Her şey önemli ama Kayserispor çok daha önemli. Eleştirmek kolay. Ama destek vermek ayrı bir olay. İsimsiz kahraman çok. Yönetimiz bu kadar olumsuz koşula rağmen, ister istemez geçmişten gelen bazı sıkıntılardan kaynaklı da yeterli olmayabiliyor. Hiçbir sıkıntı aşılmaz diye bir şey yok. Biz hepsini aşarız. Hepsinin üstesinden geliriz. Yeter ki birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde, insanları motive edecek şekilde olalım. Hocamızdan beklentim; spor camiası için futbol özelinde bir değersiniz. Elbette daha işin başındasınız bize göre. Bu süreç içerisinde size en güzel ortam sunuluyor. Şehrin takımı, fedakarca koşturan yönetimi, desteğini esirgemeyen taraftarları ve kaynaklarını mümkün olduğu kadar seferber etmeye çalışan iş adamlarımız, kurum ve kuruluşlarımız bu şekilde kenetlenmiş bir şehrin hocasısınız. Gözler benim değil sizin üzerinizde. O açıdan gözbebeğimizsiniz. Bu şehri en güzel şekilde temsil edeceğinize, en güzel şekliyle Kayserispor’umzun başarısı için koşturacağınıza birlik ve beraberlik için vesile olacağınıza ben inanıyorum. Mevlam mahcup etmesin. Biz sevince iyi severiz. Sevmezsekte onu da aleni söyleriz. Şu anda seni çok seviyoruz” diye konuştu.

‘BİZİM BURADAKİ AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK, BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL’

Kayserispor için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Hepiniz hocamızın imza törenine hoş geldiniz. Hocamızın atacağı imzanın hem Kayserimize hem de takımıza hem de camiamıza hayırla uğurlu olmasını diliyorum. Bizim buradaki amacımız üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. Burası çok zor bir iş. Dışardan gazel okunduğu gibi değil. Bu işler kolay değil. İstediğimiz rakamlar küçük rakamlar değil. Bunu tedarik etmek, bir araya getirmek ve oradaki sıkıntıları bertaraf etmek hakikaten zormuş. Bugün gördüm ki bu iş böyle yürümüyor. Benden önce görevi yapan herkesi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Kulun olduğu yerde hata vardır. Kötü niyet yoksa bunun üstünde de durmaya gerek yoktur. İhanet yoksa bunun üzerine gitmeye gerek yoktur. Ben bundan önce yönetenlerin ne bir ihanetinin, ne de bir art niyetinin olduğunu asla düşünmüyorum. Ben 48 tane transfer yasağıyla bu işe başladım. Bu dosya sayısı 60 oldu. Çünkü yatırdıkça arkasından diğer sorunlu dosyalar geliyor. Gücümüz yettiği ölçüde Kayserispor’un tertemiz edilmesi lazım. ‘bu benden öncekinin borcu bana ne’ böyle bir şey deme şansımız yok. Senden önceki de babasının evinden getirmedi bu borcu. Bu polemiklere girmeye de gerek yok arkadaşlar. İcraata bakalım. Kayserispor hepimizin en değeri markası. Şu duruma gelmişken bile buraya talip bir varsa şu dakika itibariyle de görevi teslim etmeye hazırım arkadaşlar. Ben bu işin meraklısı değilim. Ben Kayserispor’u dışardan severken daha çok seviyorum. Bu kadar sorunla uğraşırken Kayserispor’un sevgisini de yaşayamıyorsunuz. Kayserispor’un bir damla suyuna kim zara verirse bu benim babam dahi olsa karşısına dikilirim. 2 tane dosyamız var onu da bugün nihayetlendirileceğiz. Ve yarından itibaren Kayserispor camiasına diyeceğiz ki, transfer yasağı sorunumuz bitmiştir” ifadelerini kullandı.

‘ÇAĞDAŞ HOCA BİZE BU HATAYI YAPMIŞTIR’

Kayserispor’un eski teknik direktörü olan Çağdaş Atan hakkında konuşan Çamlı, “Bütün doğruları bizden duyun. Biz Antalya’da beraber kaldık. Sevinci yaşadık. Eğer sen bir kulüple gidip görüşeceksen ahlaken bunun yapılması gereken, kulüp başkanına dersin ki, ‘ben artık burada yoruldum, misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılmak istiyorum’ dersin. Bizde kimseyi zorla burada tutmayız. Biz Recep hocayı buraya nasıl zorla getirmediysek. Bu kulübe hizmet etmek için Allah izin verirse imza atacağız. Çağdaş hoca bu hatayı yapmıştır bize bundan sonraki süreci UÇK’da devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak bizde razı olacağız. Ve bu konuyu da ben burada noktalamak istiyorum. Ona kulüp çoktur. Bize de hoca çoktur. Artık bunun konuşulacak bir tarafı yok. Bunu gündemimizden çıkartalım. Bizim için o defter kapandı. 2,5 aydır çektiklerimi anlatsam kitap olur. Selam vermeyeceğiniz adamlara abi diye yalvarıyorsunuz ki Kayserispor’un borcundan bin lira düşsün. Kayserispor dünden daha iyi olacak. Hiç ümitsiz falan değilim. Bu takım hep bizleri sevindirmeye devam edecek. Hocamada teşekkür ediyorum. Kayserispor’da inşallah soyadı gibi uçacak” diye konuştu.

‘KULÜBE AİDİYETİ OLANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLMEK ADINA KENDİMİZİ ADAMIŞ BULUNMAKTAYIZ’

Bugün itibariyle Kayserispor ailesine katılmanın gurunu yaşadığını dike getiren Kayserispor Teknik direktörü Recep Uçar, “Nasıl bir camiaya geldiğimi biliyordum. Ama şu anda sizleri gördükten sonra üzerimde daha da sorumluluk hissettirdiniz bana. Teşekkür ederim. Kalbi Kayserispor sevgisi ile atan bütün Kayserispor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Camianın beklentilerini biliyorum. Bu beklentileri karşılamak için de ekibimizle gece gündüz çalışmaya adamış durumdayız kendimizi. Kadro derinliği az olsa da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan karakterli ve çalışkan bir oyuncu grubum var. Bizim bundan sonraki hedefimizde yönetim, oyuncular ve teknik ekip birlikte omuz omuza Kayserispor’u taşıyabildiğimiz kadar ileriye taşıyabilmek olacak. Bundan sonra kadromuza katacağımız yeni arkadaşlarımızdan katkısıyla takımız daha iyi günlere gelecek. Bu kulübe aidiyeti olanların yüzünü güldürebilmek adına kendimizi adamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın ise “Allah herkesi Kayseripor’un sevgisine layık eylersin. Hocamıza da başarılar diliyorum, tekrardan hoş geldiniz” dedi. Daha sonra Recep Uçar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.