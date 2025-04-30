Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic: Metametiksel olarak netleşene kadar mücadele etmeliyiz

Ligde son haftalarda çıkışa geçen Kayserispor’un Alanyaspor mesaisi devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Sakatlığı bulunan Bahoken antrenmanda yer almadı. İdman öncesi konuşan Jakirovic, “Her şey planladığımız şekilde gidiyor. Futbolcularımız ve onların gösterdiği performans çok önemli. Onların mücadelesi bizi buraya getirdi. Şuan bir şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak netleşene kadar mücadele etmeliyiz. Önümüzde daha 5 maçı daha var. Bu 5 maçta sahaya elimizdekinin en iyisini koymak istiyoruz. Nazon’un cezalı durumda olması nedeniyle ilk tercihimiz Talha olacak. Bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. U19 Milli takımında da oynuyor. Tabiii ki bu Talha için de iyi bir fırsat olacak. Bir B planım daha var ama bunu söyleyemem. Ben ve ekibim bundan önce ne yaptığımızı biliyoruz. Burada da aynı şekilde hateket etmeye çalıştık. Bununla birlikte de iyi sonuçlar geleceğini düşünüyoruz” dedi. Futbolculardan Miguel Cardoso ise konuşmasında, Hocamız Jakirovic geldiğinden itibaren sonuçlar ortada. İyi bir performans sergiliyoruz ama matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil. Bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmalıyız” cümlelerini sarf etti.

RAMAZAN CİVELEK: LİGİ EN ÜST NOKTADA BİTİRMEK İSTİYORUZ

Genç futbolcu Ramazan Civelek de, “Yükselen bir performansımız mevcut. Hocamız ile maç başı 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Hoca geldiğinden itibaren psikolojik olarak antrenman performansı olarak çok iyiye gidiyoruz. Çok mutluyuz. Bu şehir bunları hak ediyor. Hoca gelmeden önce belki de ‘Kayserispor düştü. Kayserispor zor kurtarır’ gibi bir algı vardı. Biraz daha fazla puanımız olsa Avrupa potasına girecek durumdaydık. Yavaş Yavaş saha içinde de istediklerimizi daha fazla yapmaya başladık. Hocamız geldiğinden beri güzel bir hava var. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor deplasmanı bulunuyor. Onlar 6 puan geride gözükse de bizim içinde her şey bitmiş değil. Belki onlar için bizden daha stresli bir maç olacak. Ama evlerinde oynayacaklar. Bizim de haftalardır süregelen bir performansımız var. Sonu sürdürmek istiyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz” diye belirtti. Ramazan Civelek, Fenerbahçe maçında attığı golün sorulması üzerine, “Mutluydum, çünkü takımın için bir gol atıyorsun. Bunun sonucunda da çok önemli bir deplasmandan puanla dönüyorsun. O dönemde çok eksiğimiz vardı. Belki bize sıfır puan yazıyorlardı. Ama öyle zor bir deplasmandan puanla döndüğünüzde psikolojik olarak da takıma özgüven açısından bir katkı sağlıyor. Ben de oradan puan ile gelinmesinde katkım olduğu için mutluydum” cevabını verdi.