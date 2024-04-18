Kayserispor - Trabzonspor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kayserispor'un ligin 33. haftasında Cumartesi günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçında Çağdaş Altay düdük çalacak.

Kayserispor - Trabzonspor maçını Çağdaş Altay yönetecek
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un ligin 33. haftasında Cumartesi günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçında Çağdaş Altay düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Merkez Hakem Kurulu Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçını Çağdaş Altay’ın yönetmesine karar verdi. İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Çağdaş Altay’a bu maçta Mustafa Sönmez ve Ogün Kamacı yardımcılık yapacak. Maçın 4. Hakemi ise İlker Yasin Avcı oldu. Çağdaş Altay, bu sezon Kayserispor’un ikinci maçında düdük çalacak. Altay, Kayserispor’un deplasmanda 4-3 kazandığı Kasımpaşa maçında da düdük çalışmıştı.

İHA
Kayseri Gündem

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