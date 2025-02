Kayseri'den Dijital İllüstrasyonla Global Başarıya

Dijital illüstrasyon, tamamen dijital araçlar kullanarak yapılan ve tablet, mouse gibi çizer kontrolü altında olan ve kendi hünerini kullandığı bazı işaretleyici cihazlar kullanarak oluşturulan illüstrasyon türüdür. Kayseri'de yaşayan ve dijital çizer olan Yaşar Vurdem, "Kayseri’de yaşayan bir çizer olarak, Kayserili olarak elimden geleni yapıyorum. Küçük yaşlardan beri çizimle ilgileniyordum. O zamanlar dijital çizim değildi, el çizimleriyle; oyunlardan ya da çizgi filmlerden gördüğüm karakterleri çiziyordum. Daha sonra Erciyes Üniversitesi’ne, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne başladım. Dijital illüstrasyona da o dönemlerde başlamıştım. Benim için bir meslekten çok bir tutkuya dönüştü o dönemlerde ve sosyal medyada da görünmeye başlayınca, belli bir kitle yakaladım, işlerim sevilmeye başladı, paylaşılmaya başlandı. Yaptığım işe de severek devam ediyorum. Uluslararası anlamda, Odopen'ın bir kampanyasında, bilboardlarına çizimler yaptım. Bu, Amerika’da bütün bilboardlarda yayınlandı ve paylaşıldı. Prime Video’nun 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisi için afişler hazırladım, 'The Will of Time' dizisi için afişler hazırladım, 'Citadel' dizisi için afişler hazırladım. Logitech, Wacom gibi markalarla ve oyun sektöründeki markalarla işbirlikleri içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayseri'de kendini bu anlamda geliştirmek isteyen herkese yardımcı olacağını ifade eden Vurdem, "Kayseri’de daha çok, genç ve bu işe gönül vermek isteyen, bu işte kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum. Bu yaptığım faaliyetleri insanlara aktarmak istiyorum. Çünkü ben yüksek lisansımı da aynı alanda yapıyorum ve bu işlerin aktarılması gerektiğini, yapılabilecek şeyler olduğunu göstermek, ve bu tür bilgileri aktarmak istiyorum" sözlerine yer verdi.