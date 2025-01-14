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Kayserispor Ulusal Lisans şartlarını yerine getirdi

Kayserispor'dan yapılan açıklamada Ulusal Lisans şartlarının yerine getirildiği açıklandı.

Kayserispor Ulusal Lisans şartlarını yerine getirdi

Kayserispor’un daha önceki senelerde puan silme cezası almasına neden olan Ulusal Lisans şartlarını bu sefer yerine getirildiği açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz Ulusal Lisans şartlarını yerine getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, kulübümüzün yapmış olduğu Ulusal Lisans başvurusunu değerlendirerek; sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterler açısından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kulübümüz Ulusal Lisans almaya hak kazanmıştır” açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi

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