Ak Parti Kayseri İl Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 17 Ocak’ta yapılacak AK Parti İl Kongresi öncesi ilk etapta 5 isim Ankara’ya çağırılmıştı. Dün gece yarısı da bu çağırılan isimlere Avukat İzzet Buzkan da eklenmişti.

Ankara'ya çağırılan isimler ise şu şekilde;

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm

İl Başkan Yardımcısı M. Tevfik Kürtüncüoğlu

Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu

AK Parti Melikgazi Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Gökhan Ülke

Hüseyin Okandan

ve listeye İzzet Buzkan'ın da eklenmesiyle Ankara Ak Parti Genel Merkezi'nde 6 kişiyle görüşme gerçekleştirildi.

Bire bir yapılan görüşmelerde her bir aday kendini tanıtıp hedeflerini anlattı. Her adaya, ‘Kendin dışında hangi iki adayı önerirsin’ sorusu da soruldu. Yapılan mülakatlar ve değerlendirmeler sonucunda eski Kocasinan İlçe Başkanı ve geçtiğimiz dönem Ak Parti Milletvekili adayı olan Hüseyin Okandan Kayseri İl Başkanı oldu. Önümüzdeki günlerde remi olarak ilan edilmesi bekleniyor.