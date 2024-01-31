Kayserispor'un transfer tahtası hala açılmadı

 Kayserispor'da Thiam ve Kemen'in takımdan ayrıldığı devre arası transfer döneminde yasağın kaldırılamaması nedeniyle prensipte anlaşılan futbolculara resmi sözleşme imzalatılamadı.

Kayserispor'un transfer tahtası hala açılmadı

İki buçuk sene sonra transfer yasağını kaldıran Kayserispor sezon başında 7 ismi kadrosuna katmıştı. Devre arası transfer döneminde Thiam ve Kemen’i kaybeden Kayserispor’da yönetim yasağı kaldırmak için yeniden çalışmalara başladı. Maxim ve Famara gibi isimlerle prensipte anlaşan Kayserispor’da transfer yasağı kaldırılamadığı için  resmi imza attırılamadı. 
KAYSERİ PROTOKOLÜ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Kayserispor’un son oynadığı müsabakadan sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşma yapmaz iken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy transfer tahtası hakkında bir açıklama yapmadı. 
Devre arası transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü sona erecek.

1ha

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan 'sanayi ve ticaret' zirvesi
Başkan Büyükkılıç'tan 'sanayi ve ticaret' zirvesi
Başkan Yalçın çocukların tiyatro sevincine ortak oldu
Başkan Yalçın çocukların tiyatro sevincine ortak oldu
2023'de Kayseri'den 3 milyar 625 milyon dolarlık ihracat
2023'de Kayseri'den 3 milyar 625 milyon dolarlık ihracat
İyi Parti Adayı Yücel: ''Öyle 'ceketimi koysam kazanırım' dönemi bitti''
İyi Parti Adayı Yücel: ''Öyle 'ceketimi koysam kazanırım' dönemi bitti''
Büyükşehir'den yeni dijital kent rehberi
Büyükşehir'den yeni dijital kent rehberi
KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor
KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor