Kayserispor'un transfer tahtası hala açılmadı
Kayserispor'da Thiam ve Kemen'in takımdan ayrıldığı devre arası transfer döneminde yasağın kaldırılamaması nedeniyle prensipte anlaşılan futbolculara resmi sözleşme imzalatılamadı.
İki buçuk sene sonra transfer yasağını kaldıran Kayserispor sezon başında 7 ismi kadrosuna katmıştı. Devre arası transfer döneminde Thiam ve Kemen’i kaybeden Kayserispor’da yönetim yasağı kaldırmak için yeniden çalışmalara başladı. Maxim ve Famara gibi isimlerle prensipte anlaşan Kayserispor’da transfer yasağı kaldırılamadığı için resmi imza attırılamadı.
KAYSERİ PROTOKOLÜ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Kayserispor’un son oynadığı müsabakadan sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşma yapmaz iken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy transfer tahtası hakkında bir açıklama yapmadı.
Devre arası transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü sona erecek.