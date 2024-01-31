Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan avukat, hakim karşısına çıktı

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müştekilerden A.Ö. ve avukatı ile sanık Ö.E. katıldı. Müştekilerden E.S. duruşmaya katılmadı. Mahkemede söz alan avukat Ö.E.’nin, “A.Ö.’yı, E.S. aracılığı ile tanıdım. O dönemde araç alım satımı artmıştı. Müşteki ‘araç satıyoruz yerine koyamıyoruz’ dedi. ‘İhale ile araç alamaz mıyız?’ diye sordu. Bende o işin avukatın işi olmadığını söyledim. İhale yolu ile araç alımı hakkında konuştuk. Ortaklık sözleşmesi imzaladık. Parça parça 2 milyon 700 bin lira” gönderdi. A.Ö. sabırsız davrandı. İki senelik yaptığımız sözleşmeyi 1 ay olmadan feshettik. Parayı aldığım zamanda ödediğim zamana kadar olan kur farkını istediler. Bana gönderilen para TL idi ben de tekrar TL olarak iade ettim” dedi.

Müşteki A.Ö. ise mahkemedeki ifadesinde, “Ödediğim miktar 4 milyon 358 bin TL idi. Sanık bize ihalede 8 araç olduğunu 3 aracı sarraf arkadaşı için alacağını geri kalan 5 aracı bizim için alabileceğini söyledi. O konuda anlaştık. O gün araç almak için imza sirküsü almaya gelmişti. Zararımızın hiçbir kısmı ödenmedi” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.