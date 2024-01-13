Kayserispor'un transfer yasağının detayları açıklandı

 TFF'nin ardından FIFA tarafından da Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı geldi. Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale transfer yasağının detaylarını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 13.01.2024 18:07
  • Güncelleme: 13.01.2024 18:07
Kayserispor'un transfer yasağının detayları açıklandı

Kayserispor’un iki buçuk sezon süren transfer yasağı kaldırılmıştı. Sarı kırmızılılar 7 ismi kadrosuna katarken daha sonra tekrar transfer yasağı gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 1 dönem daha transfer yasağı getirirken dün de FIFA Kayserispor dahil 7 Süper Lig takımına transfer yasağı geldiğini duyurdu. 
Kayserispor’a 3 transfer dönemi yasak gelmesinin detayları belli oldu. 
Sarı kırmızılıların Bertolcci’ye 2 milyon 388 bin Euro, Denis Alibec’e 1 milyon 175 bin Euro, Mensah’a 180 Bin Euro, Mane’nin geldiği Rio Ave takımına olan 350 bin Euro borç nedeniyle transfer yasağı geldiğini Yaw Ackah’ın geldiği Boavista takımına olan 217 Bin Euro için Ulusal Lisans alamadığı açıkladı. Toplam 117 sorunlu dosyadan geriye 13 dosya kaldı. Bunların da 6’sı transfer yasağı almaya 1’i de
Ulusal lisans almaya engel durumda.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Mame Thiam, Kayserispor'a veda etti

Mame Thiam, Kayserispor'a veda etti

Kayseri'de 100 personel kapasiteli Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak

Kayseri'de 100 personel kapasiteli Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak

Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı

Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

6
Narsist Kişilik Bozukluğu: Görünmeyen Bir Maske

Narsist Kişilik Bozukluğu: Görünmeyen Bir Maske

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıbrıs Gazisi Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor'un transfer yasağının detayları açıklandı

Kayserispor’un transfer yasağının detayları açıklandı

DAHA FAZLA
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale

Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale

Galericiden 'İkinci el otomobil almanın tam zamanı' tavsiyesi

Galericiden 'İkinci el otomobil almanın tam zamanı' tavsiyesi

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Kapuzbaşı Yolu'nda heyelan

Kapuzbaşı Yolu'nda heyelan