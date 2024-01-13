Kayserispor’un transfer yasağının detayları açıklandı

Kayserispor’un iki buçuk sezon süren transfer yasağı kaldırılmıştı. Sarı kırmızılılar 7 ismi kadrosuna katarken daha sonra tekrar transfer yasağı gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 1 dönem daha transfer yasağı getirirken dün de FIFA Kayserispor dahil 7 Süper Lig takımına transfer yasağı geldiğini duyurdu.

Kayserispor’a 3 transfer dönemi yasak gelmesinin detayları belli oldu.

Sarı kırmızılıların Bertolcci’ye 2 milyon 388 bin Euro, Denis Alibec’e 1 milyon 175 bin Euro, Mensah’a 180 Bin Euro, Mane’nin geldiği Rio Ave takımına olan 350 bin Euro borç nedeniyle transfer yasağı geldiğini Yaw Ackah’ın geldiği Boavista takımına olan 217 Bin Euro için Ulusal Lisans alamadığı açıkladı. Toplam 117 sorunlu dosyadan geriye 13 dosya kaldı. Bunların da 6’sı transfer yasağı almaya 1’i de

Ulusal lisans almaya engel durumda.