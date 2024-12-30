Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın oldu

Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifa etmesinin ardından Asbaşkan Nurettin Açıkalın sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın oldu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. Çamlı’nın istifa etmesinin ardından başkanlık görevine Nurettin Açıkalın’ın getirildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu üyelerimizin almış olduğu karar ile Asbaşkanımız Sayın Nurettin Açıkalın Kayserisporumuzun yeni başkanı seçilmiştir. Görevinde başarılar dileriz. Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem Başkanımız Ali Çamlı’ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz. Kayserispor Kulübü” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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