Kayserispor'da art arda istifalar: Yönetim Kurulunda çalkantılar

Başkan Çamlı’nın İstifası ve Ardından Gelen İstifalar

Galatasaray karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyetin ardından istifa eden Başkan Ali Çamlı’nın ardından Kayserispor yönetiminde yeni istifalar yaşanıyor. Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de yönetim kurulundaki görevlerini bıraktıklarını açıkladı.

Sosyal Medyada Duyurdular

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Avrupa Sorumlusu Ali Hızar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa kararını duyurdu. Hızar’ın ardından Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de istifa kararı aldıklarını belirterek, yönetim kurulundan ayrıldılar.

Yönetim Kurulunda Belirsizlik

Ali Çamlı ile birlikte yöneticilik serüvenine başlayan bu isimlerin istifası, Kayserispor yönetiminde belirsizliklere yol açtı. Kulüpte yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni yönetim kurulu nasıl şekilleneceği merak konusu.

Kayserispor camiası, yaşanan bu istifaların ardından kulübün geleceği için endişe duyuyor. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları, Kayserispor’daki yönetim değişikliğinin ilk adımları olarak değerlendiriliyor.