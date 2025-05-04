Haydi domates fidesi kuyruğuna! Erken gelen alıyor

Domates fidesi dağıtımı 3 farklı noktada gerçekleşece



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen organik domates fidesi dağıtım etkinliğinin 6 Mayıs Salı günü saat 08.30’da 3 farklı noktadan dağıtılacağını ifade ederek Kayserilileri davet etti.

Her yıl düzenlenen organik domates fidesi dağıtım etkinliği, bu yıl 6 Mayıs Salı günü saat 08.30’da 3 farklı noktada gerçekleşecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan uygulamanın geleneksel hale geldiğini belirterek; "Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizin, 6 Mayıs Salı günü saat 08.30’da 3 farklı noktadan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binası'nın karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi’ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi’nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Fidelerimizin özelliği; hibrit olmaması, yeniden tohumlanabilmesidir. Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi sürdürebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" dedi.