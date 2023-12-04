Kayserispor yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı

Kayserispor sezona teknik direktör Çağdaş Atan ile başlamıştı. Atan’ın ardından takıma gelen Recep Uçar ilk maçında Gaziantep FK maçını kazanmıştı. Recep Uçar ile ilk maçını kazanan Kayserispor daha sonra çıktığı 9 maçta 2 yenilgi aldı. Ligdeki son yenilgiyi 8’inci hafta Ankaragücü deplasmanında alan Kayserispor daha sonra çıktığı 6 maçın 5’ini kazanırken 1’inden de beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’u da yenerek ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan Kayserispor haftayı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından dördüncü sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar hafta içi Türkiye Kupası maçında Vanspor ile karşılaştıktan sonra Pazar günü de ligin 15’inci haftasında sahasında Pendikspor’ı ağırlayacak.