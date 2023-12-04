Kocasinan'da yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi, 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 24 madde görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda gündemde bulunan toplam 24 madde görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” dedi. Meclis toplantısında ilk önce Ertuğrulgazi, Sümer Yenimahalle, Yunusemre, Cırgalan, Yeşil Mahalle, Gevhernesibe, Oruçreis ve zümrüt Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca Kayseri Yeşilay Şube Başkanlığının ‘Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’ inşaatında kullanmak üzere inşat demiri ihtiyaçları için gerekli desteğin sağlanması talebi de oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Kayseri Tarıma dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (Kayseri Sera TDİOSB) kurucusu olan Kocasinan Belediyesi’nin 3 hisse için katılım bedeli olan toplam 4 Milyon 20 bin TL ödenmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın 2023 yılının son meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.