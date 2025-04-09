Kayserispor, yine 'Çirkin ve Kötü Tezahürat'tan PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. Kayserispor Kulübü ile futbolcuları Gökhan Sazdağı ve Onurcan Piri PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ve futbolcularının sevki, “Kayserispor Kulübü’nün 04.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü futbolcusu Onurcan Piri’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü futbolcusu Gökhan Sazdağı’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.