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'Turizmin Anadolu Kültürüne Katkıları' Konuşulacak

Oruç Reis Gençlik Derneği'nin organizasyonu ile 2025 Nisan ayında Antalya'da, Müze konferans salonunda önemli bir toplantı düzenlenecek. 'Turizmin Anadolu Kültürüne Katkıları Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü' başlıklı etkinlikte, turizmin Anadolu kültürüne olan katkıları ele alınacak.

'Turizmin Anadolu Kültürüne Katkıları' Konuşulacak

Oruç Reis Gençlik Derneği tarafından organize edilen toplantıda, kültürel mirasın korunması, el sanatlarının canlanması, mutfak kültürünün tanıtımı, dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, ekonomik kalkınma ve istihdam konularına dair derinlemesine tartışmalar yapılacak. Etkinliğe, Antalya Valisi, Emniyet Müdürü, İl Kültür Müdürü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları gibi önemli isimlerin katılması bekleniyor.

Bu toplantı, bölgedeki kültürel zenginliklerin korunması ve geliştirilmesi adına büyük bir fırsat oluşturacak. Turizmin, Anadolu kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma potansiyeli vurgulanacak.

Haber Merkezi

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