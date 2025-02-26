Kayserispor Yöneticileri PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor kulübü, Başkanı Nurettin Açıkalın, Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, yönetici Gökhan Gülen PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor Yöneticileri PFDK'ya sevk edildi

Süper Ligin 25’inci haftasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Kayserispor Kulübü ve  Başkanı Nurettin Açıkalın, Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, yönetici Gökhan Gülen “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile ilgili sevkleri “Kayserispor Kulübü’nün 23.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Göztepe Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü idarecisi Gökhan Gülen’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” olarak açıklandı.
 

Haber Merkezi

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