Kayserisporda Adana Demirspor hazırlıkları bugün başlayacak
Süper Ligin 30'uncu haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Adana Demirspor hazırlıkları bugün başlayacak.
Ligin 29’uncu haftasında evinde Hatayspor’u mağlup eden Kayserispor’da futbolcular dün bayram izni yaptı. Sarı kırmızılı futbolcular bugün yapılacak olan idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Antrenman, teknik direktör Sergaj Jakirovic idaresinde akşam gerçekleşecek. Adana Demirspor – Kayserispor maçı Cuma günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.