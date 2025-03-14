Kayserisporlu Baran Ali, Şamil ve Talha'ya milli davet
Kayserisporlu genç futbolcular Baran Ali Gezek, Şamil Öztürk ve Talha Sarıaslan U20 milli takımımızın Romanya ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.
U20 Milli takımımızın Romanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının aday kadrosu belli oldu. Kadroya Kayserispor’dan 3 futbolcu davet edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “U20 Milli Takımımızın 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da İtalya ve 25 Mart Salı günü Targovişte şehrinde Romanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının aday kadrosuna Bellona Kayserispor'umuzdan Mehmet Şamil Öztürk, Baran Ali Gezek ve Talha Sarıarslan davet edildi. U20 Milli Takımımıza ve futbolcularımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.