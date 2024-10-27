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Kayserisporlu Bilal Bayezit: 'Şeytanın bacağını kırdık'

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, Hatayspor karşısında alınan galibiyet sonrası Şeytanın bacağını kırdık dedi.

Kayserisporlu Bilal Bayezit: 'Şeytanın bacağını kırdık'
Kayseri GündemEditör

Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, Hatayspor karşısında alınan galibiyet sonrası; "Şeytanın bacağını kırdık" dedi.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Hatayspor’u 1-0 yenen Kayserispor’da kurtarışları ile alkış toplayan kaleci Bilal Bayezit, "şeytanın bacağını kırdık" yorumu yaptı. Maç sonrası konuşan Bayezit, "Hatayspor karşısında iyi oynadık ve galip gelerek, şeytanın bacağını kırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde daha çok maç var. Bütün şehir kenetlenip yeni galibiyetler almalıyız" dedi.

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler’i de tebrik eden kaleci Bilal, "Erce ağabeyi tebrik ediyorum. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Ben de Allah’a şükür iyi gidiyorum. Sadece benimle olmazdı. Takım oyunu. Tüm takımın emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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