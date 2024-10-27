Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Kayserispor, 2024-2025 sezonundaki ilk galibiyetini Hatayspor deplasmanında elde etti.

Kayserispor ilk galibiyetini aldı
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, 2024-2025 sezonundaki ilk galibiyetini Hatayspor deplasmanında elde etti.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sezon oynadığı 8 maçta 5 beraberlik 3 yenilgi elde eden ve galibiyeti bulunmayan Kayserispor, ilk 3 puanını Hatayspor’a karşı elde etti. Mersin’de oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Kartal Kayra Yılmaz’ın golü ile kazanmayı başaran sarı kırmızılılar, aldığı ilk galibiyetle kötü gidişata son vermek istiyor.

Kayserispor, 2024-2025 sezonunda 10. hafta sonrasında 8 puana ulaştı.

İHA
Kayseri Gündem

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