Kayserisporlu futbolcu Bahoken ameliyat oldu

Kayserispor'un pazar günü Kasımpaşa ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan ve sahayı sedye ile terkeden Bahoken'in bugün ameliyat oldu.

Kayserisporlu futbolcu Bahoken ameliyat oldu

Kayserispor’un pazar günü Kasımpaşa’yi konuk ettiği maça ilk 11’de çıkan ve 60’ıncı dakikada sakatlanan Bahoken oyunu sedye ile terketmişti. Stephane Bahoken’in dün yapılan kontrollerde aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu bugün ameliyat oldu. İstanbul’da bıçak altına yatan futbolcu için Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, don zararı gören tarım alanlarını inceledi
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, don zararı gören tarım alanlarını inceledi
Ziraî Don sonrası Oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret
Ziraî Don sonrası Oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret
GİK Üyesi Demir: 'Terörle müzakere değil, mücadele esastır'
GİK Üyesi Demir: “Terörle müzakere değil, mücadele esastır”
Elcuman: 'Bu yıl Erciyes'te 2 milyon 750 bin kişiyi ağırladık'
Elcuman: “Bu yıl Erciyes’te 2 milyon 750 bin kişiyi ağırladık”
Bakan Yumaklı: 'Tarihin en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı'
Bakan Yumaklı: “Tarihin en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı”
SP Genel Başkanı Arıkan, 'İklim yasası kanununa ret oyu vereceğiz'
SP Genel Başkanı Arıkan, “İklim yasası kanununa ret oyu vereceğiz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!