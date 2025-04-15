Kayserisporlu futbolcu Bahoken ameliyat oldu

Kayserispor’un pazar günü Kasımpaşa’yi konuk ettiği maça ilk 11’de çıkan ve 60’ıncı dakikada sakatlanan Bahoken oyunu sedye ile terketmişti. Stephane Bahoken’in dün yapılan kontrollerde aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu bugün ameliyat oldu. İstanbul’da bıçak altına yatan futbolcu için Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.