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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'Kayseri Olayları' hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ankara'da ve Kayseri'de yaşanan alçakça provokasyonlardan, her seçim öncesinde körüklenen yabancı düşmanlığına kadar pek çok badire atlattık. Hükümetimizi müşkül duruma düşürmek için her şeyi denediler' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'Kayseri Olayları' hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada: “Ülkemizdeki mazlumları otobüslere doldurup ölüme göndermekten bahsedenlerden, 14-28 Mayıs seçimlerinde sağa sola ırkçı afişler yapıştırılmasına, Ankara’da ve Kayseri’de yaşanan alçakça provokasyonlardan, her seçim öncesinde körüklenen yabancı düşmanlığına kadar pek çok badire atlattık. Hükümetimizi müşkül duruma düşürmek için her şeyi denediler” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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