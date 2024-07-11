Kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada, karısı tarafından başına demir sopayla vurulan koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocasını demir sopayla öldürdü
Kayseri GündemEditör

Denizli’nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada, karısı tarafından başına demir sopayla vurulan koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2’si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

CEO Ertekin: 'Satılacak şirketlerimizin gelirleri hazine kasasına girecek'
CEO Ertekin: 'Satılacak şirketlerimizin gelirleri hazine kasasına girecek'
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: '15 Temmuz'da Türk milleti ve Cumhurbaşkanımızın duruşu dünyadaki darbelerin kaderini değiştirdi'
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: '15 Temmuz'da Türk milleti ve Cumhurbaşkanımızın duruşu dünyadaki darbelerin kaderini değiştirdi'
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları projesi bütün Türkiye'ye yayılıyor'
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları projesi bütün Türkiye'ye yayılıyor'
Büyükşehir meclisinde CHP ile İYİ Parti arasında restleşme
Büyükşehir meclisinde CHP ile İYİ Parti arasında restleşme
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi