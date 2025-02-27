Milletvekili Özsoy'dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL'lik yatırım
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Bünyan Güllüce Mahallesi Kaklıboğazı Deresi, Tavukçul Dereleri Taşkın Kontrolü Sözleşmesi imzalandığını duyurarak, 'Tavukçul Deresinde 220 metre beton ağırlık kanal, 380 metre betonarme kanal, 400 metre trapez toprak kanal, 10 adet menfez, Tavukçul deresi yan derede 115 metre betonarme kanal, 4 adet menfez ve her üç derede pano panel tel çit yapılacaktır. İhale bedeli 54 milyon 647 bin TL. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Kayseri Bünyan Güllüce Mahallesi Kaklıboğazı Deresi, Tavukçul Dereleri Taşkın Kontrolü Sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Özsoy, “Sözleşme kapsamında;Kaklıboğazı Deresinde 812,5 metre beton ağırlık kanal , 446,5 metre trapez toprak kanal, 6 adet menfez, Tavukçul Deresinde 220 metre beton ağırlık kanal, 380 metre betonarme kanal, 400 metre trapez toprak kanal, 10 adet menfez, Tavukçul deresi yan derede 115 metre betonarme kanal, 4 adet menfez ve her üç derede pano panel tel çit yapılacaktır. İhale bedeli 54 milyon 647 bin TL. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.