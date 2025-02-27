  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Özsoy'dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL'lik yatırım

Milletvekili Özsoy'dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL'lik yatırım

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Bünyan Güllüce Mahallesi Kaklıboğazı Deresi, Tavukçul Dereleri Taşkın Kontrolü Sözleşmesi imzalandığını duyurarak, 'Tavukçul Deresinde 220 metre beton ağırlık kanal, 380 metre betonarme kanal, 400 metre trapez toprak kanal, 10 adet menfez, Tavukçul deresi yan derede 115 metre betonarme kanal, 4 adet menfez ve her üç derede pano panel tel çit yapılacaktır. İhale bedeli 54 milyon 647 bin TL. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

Milletvekili Özsoy'dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL'lik yatırım

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Kayseri Bünyan Güllüce Mahallesi Kaklıboğazı Deresi, Tavukçul Dereleri Taşkın Kontrolü Sözleşmesi  imzalandığını duyurdu. Özsoy, “Sözleşme kapsamında;Kaklıboğazı Deresinde 812,5 metre beton ağırlık kanal , 446,5 metre trapez toprak kanal, 6 adet menfez, Tavukçul Deresinde 220 metre beton ağırlık kanal, 380 metre betonarme kanal, 400 metre trapez toprak kanal, 10 adet menfez, Tavukçul deresi yan derede 115 metre betonarme kanal, 4 adet menfez ve her üç derede pano panel tel çit yapılacaktır. İhale bedeli 54 milyon 647 bin TL. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programı düzenlendi
Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programı düzenlendi
Milletvekili Özsoy'dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL'lik yatırım
Milletvekili Özsoy’dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL’lik yatırım
AFAD İl Müdürü Genç, 'Deprem anında öncelik can kurtarmak, çağrı merkezlerini meşgul etmeyin'
AFAD İl Müdürü Genç, “Deprem anında öncelik can kurtarmak, çağrı merkezlerini meşgul etmeyin”
Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Koç: 'Asıl başarı hikayesi sizsiniz'
Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Koç: “Asıl başarı hikayesi sizsiniz”
GÖKTİM Akademi açılış töreni düzenlendi
GÖKTİM Akademi açılış töreni düzenlendi
Kayseri'de pazar tezgahlarının en ucuz ürünü limon oldu
Kayseri'de pazar tezgahlarının en ucuz ürünü limon oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!