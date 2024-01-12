KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Firmalarımızı Yeşil Dönüşüme Hızlıca Hazırlamalıyız'

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci Türkiye Yeşil Sanayi Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 'İhracatının yarısını AB ülkelerine yapan bir il olarak, firmalarımızı yeşil dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde hazırlamamız gerekiyor' dedi.

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  • 12.01.2024 11:03
  • Güncelleme: 12.01.2024 12:15
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Firmalarımızı Yeşil Dönüşüme Hızlıca Hazırlamalıyız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Türkiye Yeşil Sanayi Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “İhracatının yarısını AB ülkelerine yapan bir il olarak, firmalarımızı yeşil dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde hazırlamamız gerekiyor” dedi.

Dünya Bankası Desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, 450 milyon dolarlık ’Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kayseri Sanayi Odası’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı Dr. Ali Murat Sürekli, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve TEYDEB Başkan Yardımcısı Alp Eren Yurtseven’in katılımları ile gerçekleştirilen toplantıya sanayiciler büyük ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının 1 Ocak 2026 tarihinde tamamen devreye gireceğini belirterek, “Bu düzenleme AB’ye ihracat yapan firmaları doğrudan etkileyecek. Düzenlemeden en fazla etkilenecek illerden biriside Kayseri olacak. Çünkü ihracatımızın yarısını AB ülkelerine yapan bir iliz. Bu nedenle firmalarımızı bu dönüşüme hızlı şekilde hazırlamamız gerekiyor” dedi. Dünya Bankası’nın desteğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi desteğini çok kıymetli bulduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Bizim üyelerimizin büyük kısmını KOBİ’ler oluşturuyor. Dolayısıyla projenin hem KOSGEB hem de TÜBİTAK ayağındaki destekler için potansiyel yararlanıcı bir kitleye sahibiz. Bu süreçte üyelerimize Oda olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu. TEYDEB Başkan Yardımcısı Alp Eren Yurtseven ise, yeşil dönüşüm sürecinin kendi içerisinde birçok fırsat barındırdığını ifade ederek; "Ancak bu süreçte sadece olduğumuz yeri koruyabilmek adına hızlı koşmamız, gayret etmemiz gerekiyor. Dünya Bankası’nın desteğiyle, bakanlığımızın yürüttüğü 450 milyon dolarlık destek sizlerin bu çabasına katkı sağlayacaktır. Değişen iş yapma ortamında bu ciddi bir kaynak. Bu kaynaktan sanayicimizin en üst düzeyde istifade etmesi bizimde en büyük amacımız” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı Dr. Ali Murat Sürekli, 450 milyon dolar destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin 6 yıl süreceğini belirterek; "Bu proje aynı zamanda ekonomik büyümeyi de teşvik edecek. Türk sanayisine yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir rekabet etme gücünün yollarını açacak bu projenin hızla hayata geçebilmesi için tüm paydaşlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz. Uluslararası finans kuruluşlarından sanayicilerimizin hizmetine sunmak adına uygun şartlarda kaynak bulma çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Son olarak konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, sanayicileri Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde oluşturulan destekten yararlanmaya davet ederek; "450 milyon dolarlık bir dış kaynak finansmanı Türkiye’ye getirilmiş durumda. Bu finansmanın 160 milyon doları GES, 90 milyon doları enerji verimliliği gibi projelerde kullandırılacak. Sanayimizin döngüsel taraftaki dönüşümü bizim için çok mühim. Bu tarafa ağırlık vermeniz sanayimize ve ihracatımıza güç katacaktır. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sizlere bu konuda danışmanlık yapmaya hazırız” dedi. Toplantının son bölümünde uzmanlar tarafından katılımcılara proje hakkında detaylı bilgiler verildi.

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İHA

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