Talasgücü Belediyespor'da ayrılık

Talasgücü Belediyespor'da forvet Akın Arıca ile yollar ayrıldı.

PAYLAŞ
  • 12.01.2024 10:57
  • Güncelleme: 12.01.2024 11:10
Talasgücü Belediyespor'da ayrılık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor’da forvet Akın Arıca ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi forvet Akın Arıcan ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki tecrübeli golcü oyuncu Akın Arıcan, bu sezon oynadığı 16 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. 2022-2023 sezonunda Talasgücü Belediyespor attığı goller ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Akın Arıcan, 1,5 yıl forması giydiği Talasgücü Belediyespor forması ile çıktığı 41 maçta toplam 16 gol attı. Talasgücü Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda pay sahibi olan profesyonel oyuncumuz Akın Arıcan’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Akın Arıcan ise; "Şampiyonluk ve birçok güzel duyguyu yaşadığım, güzel dostluklar biriktirdiğim, 1,5 sezon formasını terlettiğim Talasgücü Belediyespor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Her şey için teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de ambulans servisi 5 ilin nüfusundan fazla hasta taşıdı

Kayseri'de ambulans servisi 5 ilin nüfusundan fazla hasta taşıdı

Başkan Büyükkılıç: '75 milyon TL'lik yolumuz hayırlı olsun'

Başkan Büyükkılıç: '75 milyon TL'lik yolumuz hayırlı olsun'

YRP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış oldu

YRP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış oldu

AK Parti Melikgazi'de yönetim belirlendi

AK Parti Melikgazi'de yönetim belirlendi

Hizbullah onlarca füzeyle işgal bölgelerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Hizbullah onlarca füzeyle işgal bölgelerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Regaib Kandili'nde vatandaşlar ibadete koştu

Regaib Kandili'nde vatandaşlar ibadete koştu

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

6
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi'nden Kayseri'ye Uzanan Rüşvet Operasyonu

İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi'nden Kayseri'ye Uzanan Rüşvet Operasyonu

Büyükşehirden 'Meyve ağaçları budama kursu'

Büyükşehirden 'Meyve ağaçları budama kursu'

DAHA FAZLA
Sarız'da sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Sarız'da sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Bilim Merkezi'nde Robomaç Algoritma etkinliği

Bilim Merkezi'nde Robomaç Algoritma etkinliği

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Firmalarımızı Yeşil Dönüşüme Hızlıca Hazırlamalıyız'

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Firmalarımızı Yeşil Dönüşüme Hızlıca Hazırlamalıyız'

Talasgücü Belediyespor'da ayrılık

Talasgücü Belediyespor'da ayrılık

Kayserispor Başkanı Çamlı'ya ceza yağdı

Kayserispor Başkanı Çamlı'ya ceza yağdı