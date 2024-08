KAYSO ERVA Spor Kulübü açıldı

Kayseri’deki 38.’si olan KAYSO ERVA Spor Kulübü düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Hiç durmadan mücadele edeceğiz ve bir tek gencimizi dahi alçaklara teslim etmeyeceğiz" dedi.

Yeşil Mahalle’de kurulan KAYSO ERVA Spor Kulübü’nün açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, açılışı yapılan tesislerde şampiyon sporcular yetişeceğine inandığını söyleyerek; "İl müdürlüğü olarak son bir yıldır çok mutluyuz. Sporu ve sporu yönetenler olarak özellikle sporun ve sporcunun dostu valimize şükranlarımızı iletiyoruz. Her zaman gençlerin yanında olan, Türkiye’ye örnek olmuş proje çerçevesinde 7’den 77’ye spor yaptırırken özellikle ERVA Spor Okulları içerisinde her türlü eğitimlerle vermiş olduğumuz çalışmalarla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi inşallah hem sporun eğitimiyle hem değerler eğitimiyle geleceğe hazırlıyoruz. Bunu da sahada görüyoruz. Bugün de KAYSO ERVA olarak muhteşem tesisi hazırladık. Olimpiyatların yeni tamamlandığında bu tür tesislerin de al bayrağımızı göndere çektirecek olan şampiyon sporcuları da yetiştireceğine inanıyorum" dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Sayın valim; bugün Kocasinan ilçemizin güzide mahallelerinden birisi olan, Yeşil Mahallemizde, Kayseri Sanayi Odası olarak şehrimizin 38’inci ERVA Spor Kulübünü açmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sizin önderliğinizde başlatılan ve yine sizin himayelerinizde devam eden bu projede sanayiciler olarak yer almaktan mutlu olduğumuzu belirtiyor, size ve değerli ekibinize şükranlarımı sunuyorum. Geldiğiniz günden bu yana şehrimize bambaşka bir enerji kattınız. Gece, gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığınıza hepimiz şahidiz. Gençlerimiz ve kadınlarımızla ilgili projeleriniz başta olmak üzere, zehir tacirleri ile mücadelenizi, turizm konusunda yaptığınız çalışmaları ve buna benzer birçok çalışmayı takdirle takip ediyoruz. Özellikle iş dünyası için çözüm odaklı çalışmalarınız bizim için çok kıymetli. Şehrimizin, ticaretimizin ve sanayimizin kalkınmasında bizlerle birlikte mücadele ediyorsunuz. Sıkıntılarımız ve sorunlarımızda her zaman yanımızda oluyorsunuz. Bizlerde sanayiciler olarak bugün olduğu gibi yarında yanınızda olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Valiliğimizin önderliğinde açılan bu spor okulları, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece fiziksel sağlığı için değil, aynı zamanda disiplin, takım çalışması, liderlik ve özgüven gibi kişisel beceriler kazanmalarına da yardımcı olacak. Bu güzel mahallemizde açacağımız spor kulübümüz, yapılacak sportif faaliyetlerin yanı sıra, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, milli manevi değerlerini, tarihini, kültürünü öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Sevgili gençler; sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek, toplumumuzu daha da ileriye taşıyacak, yarının liderleri, sporcuları, sanatçıları ve girişimcileri olacaksınız. Vatan sevgisini daima yüreğinizde taşıyın, onu her şeyin üzerinde tutun. Bu sevgi, bizi bir arada tutan, zorluklar karşısında kenetleyen en güçlü bağdır. Tarihimizi ve kültürümüzü iyi öğrenin. Sanayi başta olmak üzere her alanda donanımlı gençlere çok ihtiyacımız var. Kendinizi geliştirmek için fırsatları iyi değerlendirin, yeni şeyler öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Teknolojiye yön verecek ve küresel rekabette bizleri ileriye taşıyacak en büyük gücümüz sizlersiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Başarılarınızla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte uyum içerisinde çalışmaların devam ettiğini aktararak; "Bu organizasyonda başladığı günden bu tarafa ısrarlı bir şekilde arka arkaya yeni tesislerin açılması kolay bir iş değil. Bugün burada 38.’sini açıyoruz. 38. ERVA Spor Okulu hayırlı olsun" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de törende yaptığı konuşmada gençlere sahip çıkacaklarının altını çizerek; "ERVA’yı bir milli seferberlik gibi düşündük. Çünkü Kayserililere bir söz vermiştik; Kayseri’nin hiçbir mahallesinde, hiçbir sokağında gencimizi sahipsiz bırakmayacağız, onların eğitimleriyle nasıl uğraşıyorsak onlara spor imkanları açacağız ve yanlarında olacağız diye bir söz vermiştik. Çok şükür şuan 38. ERVA’yı açıyoruz. Bu 38. ERVA’yı da Kayseri’nin en büyük gururlarından birisi olan Kayseri Sanayi Odası tarafından açılıyor olması beni ayrıca mutlu ediyor. Birkaç vilayetten ERVA spor okulları ile ilgili telefon görüşmelerimiz oldu. Başka yerlerde de nasıl uygulanabileceği konusunda konuşmalarımız oldu. Açık ve net söylüyorum, Kayseri’den başka bir yerde bu model uygulanamaz. Biz gençliğimizi zinde tutmak için mücadele ederken vallahi en az bizim kadar gençliğimizi tuzağa düşürmek için mücadele edenler var. Biz savaş veriyoruz, sizin çocukluğunuzdaki gibi değil. Artık sosyal medya üzerinden, artık iletişim kanalları üzerinden, artık bir takım tuzaklarla gençlerimizi bizden koparmak istiyorlar, ailelerinden, okullarından koparmak istiyorlar. Hiç durmadan mücadele edeceğiz ve bir tek gencimizi dahi alçaklara teslim etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde KAYSO ERVA Spor Kulübü’nün açılışı gerçekleştirildi. Törende ayrıca öğrenciler de protokol üyelerine kısa bir gösteri düzenledi.