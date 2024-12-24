KAYSO gündeminde, üretim süreçlerinin verimliliği ön planda

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2024 yılının ülkemiz ve firmalar açısından zorluklarla dolu bir yıl olduğunu belirtti. Özkaya, yüksek enflasyon, krediye erişimdeki zorluklar, yurt dışı talep daralması ve yüksek faizlerin bu tabloya dahil olduğunu ifade etti. 2025 yılından daha umutlu olduklarını belirten Özkaya, orta vadeli programın etkilerinin hissedilmeye başlandığını ve yılın ikinci yarısından sonra daha olumlu bir hava oluşacağını söyledi.

Zor Bir Yılı Geride Bıraktık

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayiciler açısından zorluklarla geçen bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, küresel piyasalardaki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimlerin ekonomileri olumsuz etkilediğini belirtti. Büyüksimitci, yüksek enflasyon, düşük kur ve finansmana ulaşımdaki zorlukların sanayicileri olumsuz etkilediğine vurgu yaptı. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında büyüme hızında daralmalar yaşadığını ve sanayi sektörünün de daralma kaydettiğini açıkladı.

2025’in İlk Altı Ayı Zor Geçecek

2025 yılının özellikle ilk altı ayının 2024'ten daha kolay olmayacağını belirten Büyüksimitci, sanayiciler açısından zorlu bir dönem olacağını söyledi. Ekonomik göstergelerin iyi durumda olduğunu ve finansmana erişimin daha kolay olacağını ifade eden Büyüksimitci, uzun vadede rahatlama beklediklerini belirtti.

Enflasyonla Mücadeleden Taviz Verilmemeli

Büyüksimitci, enflasyonla mücadelenin önemine vurgu yaparak, enflasyonun kontrol altına alınmasının ve alım gücünün arttırılmasının gerekliliğini dile getirdi. Ekonomik istikrarın sağlanması, düşük enflasyon, istikrarlı döviz kuru ve düşük faiz oranlarının iş dünyasının uzun vadeli planlarını destekleyeceğini söyledi.

Üretim, İstihdam ve İhracat Kapasitemizi Korumalıyız

Bu süreçte üretim, istihdam ve ihracat kapasitelerinin korunması gerektiğine dikkat çeken Büyüksimitci, sanayicilerin olası zorlukları minimize etmek adına stok yönetimi, maliyet yönetimi ve verimliliğe odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Şirketlerimizin Kurumsallaşması İçin Çalıştık

Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak 2024 yılında yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve e-ihracat gibi konulara odaklandıklarını belirtti. Bu konuların 2025 yılında da ana gündem maddeleri olacağını ifade eden Büyüksimitci, firmaların yeni dünya düzenine hazırlanması gerektiğini söyledi.

Birliktelik Anlamında Kayseri Örnek Bir Şehir

Kayseri'nin birlik-beraberlik anlamında örnek bir şehir olduğunu belirten Büyüksimitci, bu birlikteliğe katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Ayrıca, Kayseri'nin 4. OSB'si olarak kurulan Erciyes OSB'de ciddi mesafe kat ettiklerini ve önümüzdeki yıl sanayicilere ön tahsis işlemlerine ve altyapı çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Büyüksimitci, proje aşamasında olan iki farklı OSB üzerinde daha çalıştıklarını ve bu OSB'lerin kurulması ile birlikte Kayseri'nin çehresinin değişeceğini açıkladı.