Kız arkadaşına karşı 'darp' ve 'yağma' suçundan yargılanan şahsın cezası ertelendi

Kayseri’de iddiaya göre Ö.A.(20) kız arkadaşı K.K.’nin cep telefonunda başka birinin numarasını gördü. Bu nedenle çıkan tartışmada kız arkadaşını darp ettiği ve telefonunu yağmalandığı gerekçesiyle Ö.A. hakkında dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ö.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mağdur K.K. duruşmaya katılmadı.

Mahkemede konuşan tutuksuz sanık, Ö.A., “Mağdur K.K. ile olay tarihinde sevgiliydik. O gün kuzenimle kendisini dershane çıkışı almaya gittik. Otobüsle eve gidecektik. Yolculuk esnasında K.K.'nin telefonunu aldım. Sevgililik boyunca bir birimize telefonlarımızı verirdik. Halk otobüsüyle eve giderken telefonumda yabancı bir numara gördüm. Küm olduğunu sordum. Önce ‘dershane hocam’ dedi. 'Arayabilir miyim?' diye sordum. 'Evet' deyince aradım. Dershane hocası olmadığını öğrenince sinirlenip, bu kişiyle tartıştık. Sesim yükselince otobüstekiler bakınca K.K. ile otobüsten indik. O kişinin telefonunu kendi telefonuma yazdım. Ben onunla tartışırken K.K.’de yanımdaydı. Elinde su şişesi vardı. O anki sinirimle şişeye vurdum. Cep telefonu da aynı elindeymiş. Telefon düştü. Kendisine vurmadı. Telefonunu almadım” dedi

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ‘yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı mağdurun ifadesinin çelişkili olduğunu, mağdurun söylediği darp konusu ile ilgili adli tıp raporunda bir husus olmadığını belirtti. K.K.’nin avukatı da şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.A'yı ‘yağma’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 10 ay ve ‘kasten yaralama’ suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıp cezayı erteledi.