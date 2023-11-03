Millet Bahçesi'nde ABD menşeili 2 firmaya Dükkan Verilmesi Tepki Çekiyor

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki dükkanlardan iki tanesi ihale sonucu ABD menşeili iki fast foot firmasına verildi.

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  • 03.11.2023 15:36
  • Güncelleme: 03.11.2023 15:36
Millet Bahçesi'nde ABD menşeili 2 firmaya Dükkan Verilmesi Tepki Çekiyor


Filistin’de Siyonist İsrail rejiminin uyguladığı katliam ve vahşetten sonra, ülke olarak hem İsrail terörüne hem de İsrail’in destekçisi ABD’ye karşı verilen tepkiler ortadayken, bir çok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar, bu ihalenin iptal edilerek bu dükkanların iki yerli firmaya ihale edilmesini talep ediyorlar.

İsrail vahşetine karşı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediye Başkanlarının tepkisi ortadayken ve neredeyse tüm belediyeler, ABD ve İsrail menşeili ürünlerini restoran ve kafelerinde boykot etmekte iken, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki bu iki dükkanın ABD menşeili fast foot firmasına verilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor.

Haber Merkezi

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