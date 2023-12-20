KAYÜ ile KBÜ arasında 'Sosyalfest' iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğü ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğü arasında Sosyal Bilimler Festivali (SOSYALFEST) kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı. Karabük Üniversitesi'nin projesi olarak milli sosyal bilimler hamlesinin başlatılması ile ilgili birçok paydaşın katılımıyla düzenlenecek Türkiye'nin ilk uluslararası sosyal bilimler festivali olacak etkinlik ilki 2-3 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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  • 20.12.2023 08:38
  • Güncelleme: 20.12.2023 09:02
KAYÜ ile KBÜ arasında 'Sosyalfest' iş birliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğü ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğü arasında Sosyal Bilimler Festivali (SOSYALFEST) kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı. Karabük Üniversitesi’nin projesi olarak milli sosyal bilimler hamlesinin başlatılması ile ilgili birçok paydaşın katılımıyla düzenlenecek Türkiye’nin ilk uluslararası sosyal bilimler festivali olacak etkinlik ilki 2-3 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayseri Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kurumsal paydaş iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Bugün her iki üniversitemiz açısından, içinde yaşadığımız toplum ve akademik camiamız açısından hayırlara vesile olacak konuları Karabük Üniversitemizin Değerli Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık Hocamız ile istişare ettik. Kendileri ile üniversitelerimiz arasında akademik iş birliği ve öğrenci işbirlikleri konusunda istişarelerde bulunduk. Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlediği Sosyal Bilimler Festivali, SOSYALFEST konusunda kendileri bize bilgilendirmede bulundu. Sayın Rektörün, Kayseri Üniversitesi’nin de projenin bir tarafında olması yönündeki kurumsal paydaşlık teklifleri bizleri son derece memnun etmiştir. Kendilerine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bu proje ile ülkemizde sosyal bilimler alanında gerçekten ciddi katkıların oluşacağını düşünmekteyiz. Büyük bir heyecan duyduğum böyle bir etkinliğin, Kayseri Üniversitesi’nin kurumsal paydaşı olmasından dolayı memnuniyetimizi bir kez daha ifade etmeliyim. Karabük Üniversitesi ile bu manada güzel bir işbirliği başlatıyoruz. Kayseri Üniversitesi olarak bununla ilgili heyecan ve motivasyon oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya nazik kabullerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Kırışık, “Kayseri Üniversitesi ile birçok konuda işbirliği yapılması hususunda istişarelerimiz oldu. Bu manada çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Aynı zamanda Karabük Üniversitesi tarafından yapılan Sosyal Bilimler Festivalinin kurumsal paydaşı olması konusunda teklifimizi Sayın Rektörümüze ilettik. Kendisi de proje ile yakından ilgilendiler ve bu projenin Türkiye ve insanlık için son derece faydalı bir proje olduğunu ve projeye katkı için ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Ben kendilerine bunun için çok teşekkür ediyorum. Sosyalfest’in kapsamına gelince; festival iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde yarışmaları içermektedir. Üniversite kategorisinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri; lise kategorisinde lise öğrencileri, ortaokul kategorisinde ise ortaokul öğrencileri, bu yarışmalara sosyal modeller üreterek katılabilecekler. Bu sosyal modellerle ülkemizin ve dünyanın sorunlarına çözüm üretecek yaklaşımlar geliştirmelerini hedefliyoruz. Ve sosyal bilimler sahasında yaşanan problemlerin bizzat gençlerimiz tarafından üretilen sosyal modeller ile çözülmesini ve böylelikle sosyal model geliştirme kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Sosyalfest’in ikinci aşamasında ise festivaller var. Festival aşamasında ülkemizin değerlerini, ülkemizin kurumlarının yapmış olduğu sosyal modelleri, projeleri ve belediyelerimizin yapmış olduğu sosyal modelleri ve bunun dışında gastronomi, turizm, sanat, kültür gibi pek çok alanda üretilen sosyal modellerin sunulacağı ve stantlarda tanıtımının yapılacağı festival ortamının oluşmasını ve tüm Türkiye’den insanlarımızın ve gençlerimizin buraya katılmasını istiyoruz. Sosyal Bilimler Festivalinin ilkini 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitemizde yapacağız. Bundan sonraki Sosyalfest programlarımız ülke içi ve ülke dışında devam edecek. İnşallah ileriki dönemlerde Sosyalfest yarışmalarının birini de Kayseri’de yapma konusunda Sayın Rektörümüzle anlaşmaya vardık. Ben imzalanan iş birliğinin ülkemize ve her iki üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından her iki üniversitenin rektörü, iş birliği protokolüne imza attı.

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İHA

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