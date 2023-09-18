Kaza yapan aracı gören abla kardeşini aradı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen yaralının ablası, aracı görünce kardeşinin durumunu öğrenmeye çalıştı.

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  • 18.09.2023 01:08
  • Güncelleme: 18.09.2023 08:57
Kaza yapan aracı gören abla kardeşini aradı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen yaralının ablası, aracı görünce kardeşinin durumunu öğrenmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Kocasinan bulvarı üzerinde A.Y.’nin sürücüsü olduğu 19 BF 774 plakalı otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yerinden söktü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunan 4 kişiye müdahale etti. Otomobilde bulunan bir kişinin ablası olduğu öğrenilen vatandaş da kazayı haber alır almaz olay yerine geldi. Büyük çapta hasar oluşan otomobili gören vatandaş, hastaneye kaldırılan kardeşinin durumunu öğrenmeye çalıştı. İncelemelerin ardından otomobil ve aydınlatma direği bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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