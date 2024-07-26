  • Haberler
  • Niğde
  • Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü jandarmadan kaçamadı

Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü jandarmadan kaçamadı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yaptıktan sonra kaçan araç sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü jandarmadan kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yaptıktan sonra kaçan araç sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Kömürcü Köyünde 17 Temmuz tarihinde meydana geldi. Çift taraflı maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası olayına karışan ve olay yerinden kaçan araç, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sunucu tespit edildi.

Araç sahibi T.Y. Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük Kasabasında yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Düğün davetiyeleri de 'dijital'e dönüşüyor
Düğün davetiyeleri de ‘dijital’e dönüşüyor
İtalya'nın Mozarella lezzet Hürmetçi'de üretilecek
İtalya'nın Mozarella lezzet Hürmetçi'de üretilecek
Pınarbaşı'nda bir cephanelik çökertildi
Pınarbaşı'nda bir cephanelik çökertildi
Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri'ye geliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri'ye geliyor
Millet Bahçesinde Burjuva Sporu
Millet Bahçesinde Burjuva Sporu