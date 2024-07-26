Küfür edip aracı üzerine sürdü sinir krizine girdi

Kırşehir'de, üzerine otomobilini süren ve iddiaya göre küfür eden alacaklısının yaptıkları karşısında sinir krizi geçiren esnaf, otomobili sopayla parçalamak istedi.

Küfür edip aracı üzerine sürdü sinir krizine girdi
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de, üzerine otomobilini süren ve iddiaya göre küfür eden alacaklısının yaptıkları karşısında sinir krizi geçiren esnaf, otomobili sopayla parçalamak istedi.

Olay, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde bulunan bir oto kurtarma dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Necati Koç’a borcu olan A.K.B borcunu ödemedi ve küfür ederek üzerine araç sürdü. Sinir krizine giren Koç, kendini kontrol edemeyerek sopayla A.K.B.’nin aracına zarar verdi. Olayı anlatan Koç, "Arkadaşımızı birkaç kez uyardım. Üzerime araç sürünce ben de kontrolümü kaybettim. Küfür etmesi karşısında da dayanılmaz bir hal yaşadım. Ticarette önceliğimiz arkadaşlığımız ve dostluğumuz. Öfke patlaması yaşadım. Şehir halkından özür dilerim. Ne yaptığımın bende farkına varamadım" diye konuştu.

Yaşanan olayda iş iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Düğün davetiyeleri de 'dijital'e dönüşüyor
Düğün davetiyeleri de ‘dijital’e dönüşüyor
İtalya'nın Mozarella lezzet Hürmetçi'de üretilecek
İtalya'nın Mozarella lezzet Hürmetçi'de üretilecek
Pınarbaşı'nda bir cephanelik çökertildi
Pınarbaşı'nda bir cephanelik çökertildi
Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri'ye geliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri'ye geliyor
Millet Bahçesinde Burjuva Sporu
Millet Bahçesinde Burjuva Sporu