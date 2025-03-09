Kazada annelerini kaybettiler: 'Adalet arıyoruz ama bulamıyoruz'

Kayseri - Malatya yolu üzerinde bulunan Gaffar Okan Bulvarı'nda 15 Şubat tarihinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk annesi N.T. (46) hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadının kızları N.T. (18) ve Z.T. (15) yol üzerinde trafik kazalarına karşı herhangi bir önlem olmadığını belirterek, kasist, trafik levhası, HGS ve kamera sistemlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Z.T. ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ

Olayla ilgili konuşan N.T.'nin kızı Z.T.,"15 Şubat tarihinde anneannem de evde otururken, dayımın verdiği acı haberle sarsıldık. Buraya geldiğimizde annemiz zaten hayattan koparılmıştı. Burada hiçbir ışık yok, kamera yok, yaya geçidi çok ileride, üst geçit çok ileride. Bu yüzden annem hayattan koparıldı. Hiçbir şekilde hız sınırı yok. Çarpan kişi, 2 gün nezarette kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Buraya en azından daha yakın bir yaya geçidi, üst geçit, ışıklandırma sistemi, HGS yapılmasını istiyoruz"dedi.

N.T.: ADALET ARIYORUZ AMA BULAMIYORUZ

N.T.'nin diğer kızı N.T. ise, "Bir kadının küçük yaştaki kızları annesiz kaldı, 80 yaşındaki bir kadın evlat acısı çekti, bir adam eşini kaybetti. Biz burada adaleti göremiyoruz, adalet arıyoruz ama bulamıyoruz. Bir insan canından oluyor ama bunun cezası iki gün nezarethane olmamalı. Buraya bir kamera sistemi, bir Mobese, bir kasis yapılmalı. Üst geçitten geçmeye korkuyor kadınlar, yaşlılar geçemiyor. Işıklandırma yapabilirler, bir kasis yapabilirler. Devletimizden de burada beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizin de gerçekleşmesini istiyoruz. Çünkü biz burada çok büyük bir acı çekiyoruz ve başkalarının da aynı acıyı çekmesini istemiyoruz. Burada kamera bulunmadığı için sadece fren izinde bakarak bir tahminde bulunuyorlar. Bu tahmin yanlış da olabilir. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın istiyoruz. Bizim canımız yandı ve sadece bizim değil, sürekli burada 2 ayda bir, 3 ayda bir kaza oluyor, sürekli kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Burası mahalle arası bir yol. Ne kadar şehirler arası geçse de burası mahalle arası bir yol ve burada çocuklar okula gitmek için sürekli karşıdan karşıya geçiyor. Onlara da araba çarpıyor. Burada ambulansla alakalı da çok büyük bir ihmal var. Çünkü yakın bir yerde sağlık ocağı var ve sağlık ocağının kendi ambulansı var. Kendi mahallesindeki olay yerine gitmek yerine, neden uzak yerlere gidiyor ambulans? olay yerine aradıktan 20-25 dakika sonra geliyo. Bu işin peşini bırakmayacağız, sonuna kadar da savunacağız. Adalet yerini bulsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.