Mukabele Geleneğinde Derinlemesine Anlatım

Her gün, okunan cüzün genel muhtevası, tarihi arka planı, önemli ayetleri, kavramları ve kıssaları, alanında hazırlıklı bir kişi tarafından katılımcılara sunuluyor. Bu özel anlatımlar, hem Kur'an-ı Kerim'e dair derin bir anlayış oluşturuyor hem de Ramazan ayının manevi coşkusunu pekiştiriyor.

Kayseri İlim Hikmet Vakfı'nda Mukabele Geleneği Ramazan Boyunca Sürüyor Boyunca Devam Edecek

Kayseri İlim Hikmet Vakfı’nda düzenlenen bu etkinlik, Ramazan ayının sonuna kadar devam ederek, Kur'an-ı Kerim’in mesajlarını daha iyi anlamak ve yaşamak isteyen vatandaşlar için bir buluşma noktası oluşturuyor.