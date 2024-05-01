Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan araç ters dönerken, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan araç ters dönerken, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.D. idaresindeki 38 AAP 664 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 34 KJT 570 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisi ile savrulan ticari araç refüje çarparak ters döndü. Kazada ticari araçta bulunan yolcular T.D. ve A.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.R. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyükşehir'in hobi bahçelerinin yeni sakinleri belli oldu
Büyükşehir'in hobi bahçelerinin yeni sakinleri belli oldu
Başkan Çelik, Emekçiler enflasyona karşı ezdirilmemeli ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmalı'
Başkan Çelik, Emekçiler enflasyona karşı ezdirilmemeli ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmalı”
1 Mayıs İşçi Bayramı
1 Mayıs İşçi Bayramı
Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor
Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor
Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
Filistin Bayrağı açan şampiyona Siyonist tehdit
Filistin Bayrağı açan şampiyona Siyonist tehdit